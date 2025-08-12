Karabağ - Shkendija 79 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Karabağ - Shkendija 79 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Karabağ'ın deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmesinin ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Karabağ - Shkendija 79 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karabağ - Shkendija 79 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Shkendija 79 maçı 12 Ağustos Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.