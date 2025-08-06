Kairat - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kairat - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Kairat ile Slovan Bratislava 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Hakem Serdar Gözübüyük'ün düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kairat - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kairat - Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kairat - Slovan Bratislava maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Erwin Zeinstra ve Patrick Inia yapacak. Dördüncü hakem Jannick Van Der Laan, VAR hakemi Pol van Boekel, AVAR hakemi olarak ise Erwin Blank görev alacak.