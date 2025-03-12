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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Aston Villa-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Aston Villa ile Club Bruge karşı karşıya gelecek. İlk maçı İngiliz ekibi deplasmanda 3-1 kazanırken, evinde oynayacağı maçta turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Unai Emery yönetiminde önemli başarılara imza atan ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Turnuvanın flaş takımlarından biri olan Club Brugge ise zorlu deplasmanda bir sürprize imza atmak istiyor. Nicky Hayen yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Belçika temsilcisinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Aston Villa-Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 20:25
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Aston Villa-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Aston Villa-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanan maçı İngiliz ekibi Leon Bailey, Mechele (K.K.) ve Asensio'nun golleriyle 3-1 kazanmasını bildi. Club Brugge'un tek golünü ise Cuyper kaydetti. Aston Villa'nın sahasında oynanacak ikinci maçta da aynı başarıyı göstermeyi hedefleyen Unai Emery'nin öğrencileri, çeyrek final biletini almak istiyor. İç saha avantajını kullanamayan, tur umutlarını zorlu Aston Villa deplasmanına saklayan Club Brugge ise bir sürprize imza atmayı hedefliyor. Nicky Hayen yönetiminde turnuvanın flaş takımlarından biri olan Belçika temsilcisinin kritik maçta nasıl mücadele edeceği heyecanla bekleniyor. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Peki, Aston Villa-Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ASTON VILLA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Aston Villa-Club Burgge maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ASTON VILLA-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Club Brugge maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Disasi, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Tielemans, Rashford, Rogers, Bailey, Watkins

Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Onyedika, Jashari, Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutlga

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