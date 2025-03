Maçları Filtrele

12.03.2025 | Aston Villa - Club Brugge 09.07.2024 | FK Panevezys - HJK Helsinki 09.07.2024 | Hamrun Spartans FC - Lincoln Red Imps 09.07.2024 | UE Santa Coloma - FC Ballkani 09.07.2024 | The New Saints - FK Decic Tuzi 09.07.2024 | Vikingur Reykjavik - Shamrock Rovers 09.07.2024 | SS Virtus - Fotbal Club FCSB 10.07.2024 | FC Ordabasy - Petrocub Hincesti 10.07.2024 | Flora Tallinn - NK Celje 10.07.2024 | FK Rigas Futbola Skola - Larne FC 10.07.2024 | Slovan Bratislava - FC Struga Trim Lum 10.07.2024 | KI Klaksvik - FC Differdange 03 10.07.2024 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Dinamo Batumi 10.07.2024 | Dinamo Minsk - FC Pyunik Yerevan 10.07.2024 | FK Borac Banja Luka - KF Egnatia Rrogozhine 16.07.2024 | FC Ballkani - UE Santa Coloma 16.07.2024 | FC Pyunik Yerevan - Dinamo Minsk 16.07.2024 | Lincoln Red Imps - Hamrun Spartans FC 16.07.2024 | HJK Helsinki - FK Panevezys 16.07.2024 | NK Celje - Flora Tallinn 16.07.2024 | Fotbal Club FCSB - SS Virtus 16.07.2024 | FK Decic Tuzi - The New Saints 16.07.2024 | Shamrock Rovers - Vikingur Reykjavik 17.07.2024 | FC Struga Trim Lum - Slovan Bratislava 17.07.2024 | FC Differdange 03 - KI Klaksvik 17.07.2024 | FC Dinamo Batumi - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 17.07.2024 | Petrocub Hincesti - FC Ordabasy 17.07.2024 | Larne FC - FK Rigas Futbola Skola 17.07.2024 | KF Egnatia Rrogozhine - FK Borac Banja Luka 23.07.2024 | Bodoe/Glimt - FK Rigas Futbola Skola 23.07.2024 | FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok 23.07.2024 | Lincoln Red Imps - Karabağ FK 23.07.2024 | Malmo FF - KI Klaksvik 23.07.2024 | Apoel Nicosia - Petrocub Hincesti 23.07.2024 | Fotbal Club FCSB - Maccabi Tel Aviv FC 23.07.2024 | Ferencvarosi Budapest - The New Saints 23.07.2024 | FC Dynamo Kyiv - FK Partizan Belgrade 23.07.2024 | UE Santa Coloma - FC Midtjylland 23.07.2024 | FC Lugano - Fenerbahçe 23.07.2024 | Shamrock Rovers - Sparta Prague 24.07.2024 | Paok Thessaloniki - FK Borac Banja Luka 24.07.2024 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Dinamo Minsk 24.07.2024 | NK Celje - Slovan Bratislava 30.07.2024 | Karabağ FK - Lincoln Red Imps 30.07.2024 | Sparta Prague - Shamrock Rovers 30.07.2024 | Fenerbahçe - FC Lugano 30.07.2024 | Petrocub Hincesti - Apoel Nicosia 30.07.2024 | The New Saints - Ferencvarosi Budapest 30.07.2024 | Slovan Bratislava - NK Celje 30.07.2024 | KI Klaksvik - Malmo FF 31.07.2024 | FK Rigas Futbola Skola - Bodoe/Glimt 31.07.2024 | FC Midtjylland - UE Santa Coloma 31.07.2024 | Maccabi Tel Aviv FC - Fotbal Club FCSB 31.07.2024 | FK Partizan Belgrade - FC Dynamo Kyiv 31.07.2024 | Jagiellonia Bialystok - FK Panevezys 31.07.2024 | Dinamo Minsk - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 31.07.2024 | FK Borac Banja Luka - Paok Thessaloniki 06.08.2024 | Karabağ FK - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 06.08.2024 | Malmo FF - Paok Thessaloniki 06.08.2024 | FC Midtjylland - Ferencvarosi Budapest 06.08.2024 | FC Dynamo Kyiv - Glasgow Rangers 06.08.2024 | Sparta Prague - Fotbal Club FCSB 06.08.2024 | Lille OSC - Fenerbahçe 06.08.2024 | FC Salzburg - FC Twente Enschede 07.08.2024 | SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise 07.08.2024 | Slovan Bratislava - Apoel Nicosia 07.08.2024 | Jagiellonia Bialystok - Bodoe/Glimt 13.08.2024 | Apoel Nicosia - Slovan Bratislava 13.08.2024 | Fenerbahçe - Lille OSC 13.08.2024 | FC Twente Enschede - FC Salzburg 13.08.2024 | Bodoe/Glimt - Jagiellonia Bialystok 13.08.2024 | Paok Thessaloniki - Malmo FF 13.08.2024 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Karabağ FK 13.08.2024 | Ferencvarosi Budapest - FC Midtjylland 13.08.2024 | Fotbal Club FCSB - Sparta Prague 13.08.2024 | Union Saint-Gilloise - SK Slavia Prag 13.08.2024 | Glasgow Rangers - FC Dynamo Kyiv 20.08.2024 | Bodoe/Glimt - FK Crvena Zvezda Belgrade 20.08.2024 | Lille OSC - SK Slavia Prag 20.08.2024 | GNK Dinamo Zagreb - Karabağ FK 21.08.2024 | FC Midtjylland - Slovan Bratislava 21.08.2024 | Malmo FF - Sparta Prague 21.08.2024 | Young Boys Bern - Galatasaray 21.08.2024 | FC Dynamo Kyiv - FC Salzburg 27.08.2024 | FC Salzburg - FC Dynamo Kyiv 27.08.2024 | Sparta Prague - Malmo FF 27.08.2024 | Galatasaray - Young Boys Bern 28.08.2024 | Karabağ FK - GNK Dinamo Zagreb 28.08.2024 | SK Slavia Prag - Lille OSC 28.08.2024 | Slovan Bratislava - FC Midtjylland 28.08.2024 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Bodoe/Glimt 17.09.2024 | Young Boys Bern - Aston Villa 17.09.2024 | Juventus Turin - PSV Eindhoven 17.09.2024 | Bayern Münih - GNK Dinamo Zagreb 17.09.2024 | AC Milan - Liverpool 17.09.2024 | Real Madrid - Stuttgart 17.09.2024 | Sporting Lisbon - Lille OSC 18.09.2024 | Sparta Prague - FC Salzburg 18.09.2024 | Bologna FC - FC Shakhtar Donetsk 18.09.2024 | Paris St. Germain - Girona 18.09.2024 | Manchester City FC - Inter Milano 18.09.2024 | Celtic Glasgow - Slovan Bratislava 18.09.2024 | Club Brugge - Borussia Dortmund 19.09.2024 | Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 19.09.2024 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Benfica Lisbon 19.09.2024 | Stade Brest 29 - Sturm Graz 19.09.2024 | Monaco - Barcelona 19.09.2024 | Atalanta BC - Arsenal FC 19.09.2024 | Atletico Madrid - RB Leipzig 01.10.2024 | Stuttgart - Sparta Prague 01.10.2024 | FC Salzburg - Stade Brest 29 01.10.2024 | Barcelona - Young Boys Bern 01.10.2024 | PSV Eindhoven - Sporting Lisbon 01.10.2024 | Inter Milano - FK Crvena Zvezda Belgrade 01.10.2024 | Bayer Leverkusen - AC Milan 01.10.2024 | Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 01.10.2024 | Slovan Bratislava - Manchester City FC 01.10.2024 | Arsenal FC - Paris St. Germain 02.10.2024 | FC Shakhtar Donetsk - Atalanta BC 02.10.2024 | Girona - Feyenoord Rotterdam 02.10.2024 | Benfica Lisbon - Atletico Madrid 02.10.2024 | RB Leipzig - Juventus Turin 02.10.2024 | Aston Villa - Bayern Münih 02.10.2024 | Lille OSC - Real Madrid 02.10.2024 | Liverpool - Bologna FC 02.10.2024 | Sturm Graz - Club Brugge 02.10.2024 | GNK Dinamo Zagreb - Monaco 22.10.2024 | Monaco - FK Crvena Zvezda Belgrade 22.10.2024 | AC Milan - Club Brugge 22.10.2024 | Sturm Graz - Sporting Lisbon 22.10.2024 | Paris St. Germain - PSV Eindhoven 22.10.2024 | Arsenal FC - FC Shakhtar Donetsk 22.10.2024 | Aston Villa - Bologna FC 22.10.2024 | Girona - Slovan Bratislava 22.10.2024 | Real Madrid - Borussia Dortmund 22.10.2024 | Juventus Turin - Stuttgart 23.10.2024 | Stade Brest 29 - Bayer Leverkusen 23.10.2024 | Atalanta BC - Celtic Glasgow 23.10.2024 | FC Salzburg - GNK Dinamo Zagreb 23.10.2024 | Manchester City FC - Sparta Prague 23.10.2024 | Young Boys Bern - Inter Milano 23.10.2024 | RB Leipzig - Liverpool 23.10.2024 | Barcelona - Bayern Münih 23.10.2024 | Atletico Madrid - Lille OSC 23.10.2024 | Benfica Lisbon - Feyenoord Rotterdam 05.11.2024 | PSV Eindhoven - Girona 05.11.2024 | Slovan Bratislava - GNK Dinamo Zagreb 05.11.2024 | Sporting Lisbon - Manchester City FC 05.11.2024 | Real Madrid - AC Milan 05.11.2024 | Bologna FC - Monaco 05.11.2024 | Borussia Dortmund - Sturm Graz 05.11.2024 | Celtic Glasgow - RB Leipzig 05.11.2024 | Lille OSC - Juventus Turin 05.11.2024 | Liverpool - Bayer Leverkusen 06.11.2024 | FC Shakhtar Donetsk - Young Boys Bern 06.11.2024 | Club Brugge - Aston Villa 06.11.2024 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Barcelona 06.11.2024 | Feyenoord Rotterdam - FC Salzburg 06.11.2024 | Inter Milano - Arsenal FC 06.11.2024 | Stuttgart - Atalanta BC 06.11.2024 | Paris St. Germain - Atletico Madrid 06.11.2024 | Sparta Prague - Stade Brest 29 06.11.2024 | Bayern Münih - Benfica Lisbon 26.11.2024 | Sparta Prague - Atletico Madrid 26.11.2024 | Slovan Bratislava - AC Milan 26.11.2024 | Manchester City FC - Feyenoord Rotterdam 26.11.2024 | Young Boys Bern - Atalanta BC 26.11.2024 | Bayern Münih - Paris St. Germain 26.11.2024 | Bayer Leverkusen - FC Salzburg 26.11.2024 | Inter Milano - RB Leipzig 26.11.2024 | Barcelona - Stade Brest 29 26.11.2024 | Sporting Lisbon - Arsenal FC 27.11.2024 | Sturm Graz - Girona 27.11.2024 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Stuttgart 27.11.2024 | GNK Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund 27.11.2024 | Monaco - Benfica Lisbon 27.11.2024 | Aston Villa - Juventus Turin 27.11.2024 | Liverpool - Real Madrid 27.11.2024 | Celtic Glasgow - Club Brugge 27.11.2024 | Bologna FC - Lille OSC 27.11.2024 | PSV Eindhoven - FC Shakhtar Donetsk 10.12.2024 | Girona - Liverpool 10.12.2024 | GNK Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow 10.12.2024 | RB Leipzig - Aston Villa 10.12.2024 | FC Shakhtar Donetsk - Bayern Münih 10.12.2024 | Club Brugge - Sporting Lisbon 10.12.2024 | Atalanta BC - Real Madrid 10.12.2024 | Bayer Leverkusen - Inter Milano 10.12.2024 | Stade Brest 29 - PSV Eindhoven 10.12.2024 | FC Salzburg - Paris St. Germain 11.12.2024 | Atletico Madrid - Slovan Bratislava 11.12.2024 | Lille OSC - Sturm Graz 11.12.2024 | Benfica Lisbon - Bologna FC 11.12.2024 | Feyenoord Rotterdam - Sparta Prague 11.12.2024 | AC Milan - FK Crvena Zvezda Belgrade 11.12.2024 | Juventus Turin - Manchester City FC 11.12.2024 | Stuttgart - Young Boys Bern 11.12.2024 | Borussia Dortmund - Barcelona 11.12.2024 | Arsenal FC - Monaco 21.01.2025 | Monaco - Aston Villa 21.01.2025 | Atalanta BC - Sturm Graz 21.01.2025 | Liverpool - Lille OSC 21.01.2025 | Slovan Bratislava - Stuttgart 21.01.2025 | Bologna FC - Borussia Dortmund 21.01.2025 | Club Brugge - Juventus Turin 21.01.2025 | Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 21.01.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - PSV Eindhoven 21.01.2025 | Benfica Lisbon - Barcelona 22.01.2025 | FC Shakhtar Donetsk - Stade Brest 29 22.01.2025 | RB Leipzig - Sporting Lisbon 22.01.2025 | Paris St. Germain - Manchester City FC 22.01.2025 | Arsenal FC - GNK Dinamo Zagreb 22.01.2025 | Celtic Glasgow - Young Boys Bern 22.01.2025 | Sparta Prague - Inter Milano 22.01.2025 | AC Milan - Girona 22.01.2025 | Feyenoord Rotterdam - Bayern Münih 22.01.2025 | Real Madrid - FC Salzburg 29.01.2025 | Girona - Arsenal FC 29.01.2025 | Sporting Lisbon - Bologna FC 29.01.2025 | Barcelona - Atalanta BC 29.01.2025 | PSV Eindhoven - Liverpool 29.01.2025 | Inter Milano - Monaco 29.01.2025 | Juventus Turin - Benfica Lisbon 29.01.2025 | Stuttgart - Paris St. Germain 29.01.2025 | Bayer Leverkusen - Sparta Prague 29.01.2025 | Borussia Dortmund - FC Shakhtar Donetsk 29.01.2025 | Bayern Münih - Slovan Bratislava 29.01.2025 | Young Boys Bern - FK Crvena Zvezda Belgrade 29.01.2025 | Aston Villa - Celtic Glasgow 29.01.2025 | Manchester City FC - Club Brugge 29.01.2025 | Lille OSC - Feyenoord Rotterdam 29.01.2025 | Stade Brest 29 - Real Madrid 29.01.2025 | Sturm Graz - RB Leipzig 29.01.2025 | GNK Dinamo Zagreb - AC Milan 29.01.2025 | FC Salzburg - Atletico Madrid 11.02.2025 | Stade Brest 29 - Paris St. Germain 11.02.2025 | Manchester City FC - Real Madrid 11.02.2025 | Juventus Turin - PSV Eindhoven 11.02.2025 | Sporting Lisbon - Borussia Dortmund 12.02.2025 | Club Brugge - Atalanta BC 12.02.2025 | Monaco - Benfica Lisbon 12.02.2025 | Celtic Glasgow - Bayern Münih 12.02.2025 | Feyenoord Rotterdam - AC Milan 18.02.2025 | AC Milan - Feyenoord Rotterdam 18.02.2025 | Bayern Münih - Celtic Glasgow 18.02.2025 | Atalanta BC - Club Brugge 18.02.2025 | Benfica Lisbon - Monaco 19.02.2025 | Borussia Dortmund - Sporting Lisbon 19.02.2025 | Paris St. Germain - Stade Brest 29 19.02.2025 | PSV Eindhoven - Juventus Turin 19.02.2025 | Real Madrid - Manchester City FC 04.03.2025 | Club Brugge - Aston Villa 04.03.2025 | Real Madrid - Atletico Madrid 04.03.2025 | PSV Eindhoven - Arsenal FC 04.03.2025 | Borussia Dortmund - Lille OSC 05.03.2025 | Feyenoord Rotterdam - Inter Milano 05.03.2025 | Benfica Lisbon - Barcelona 05.03.2025 | Bayern Münih - Bayer Leverkusen 05.03.2025 | Paris St. Germain - Liverpool 11.03.2025 | Barcelona - Benfica Lisbon 11.03.2025 | Inter Milano - Feyenoord Rotterdam 11.03.2025 | Bayer Leverkusen - Bayern Münih 11.03.2025 | Liverpool - Paris St. Germain 11.03.2025 | Liverpool - Paris St. Germain 12.03.2025 | Lille OSC - Borussia Dortmund 12.03.2025 | Atletico Madrid - Real Madrid 12.03.2025 | Arsenal FC - PSV Eindhoven 08.04.2025 | Winner R16-1 - Winner R16-2 08.04.2025 | Winner R16-4 - Winner R16-3 08.04.2025 | Winner R16-5 - Winner R16-6 08.04.2025 | Winner R16-7 - Winner R16-8 15.04.2025 | Winner R16-2 - Winner R16-1 15.04.2025 | Winner R16-3 - Winner R16-4 15.04.2025 | Winner R16-6 - Winner R16-5 15.04.2025 | Winner R16-8 - Winner R16-7 29.04.2025 | Wqf2 - Wqf1 29.04.2025 | Wqf3 - Wqf4 06.05.2025 | Wqf4 - Wqf3 06.05.2025 | Wqf1 - Wqf2 31.05.2025 | Wsf1 - Wsf2