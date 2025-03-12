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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa 3-0 Club Brugge (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa 3-0 Club Brugge (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Club Brugge'ü sahasında 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 00:53
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Aston Villa 3-0 Club Brugge (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Club Brugge'ü sahasında 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 50'nci ile 61'inci dakikada Marco Asensio ve 57'nci dakikada Ian Maatsen'den geldi.

Club Brugge'de maçın 17. dakikasında Kyriani Sabbe kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Aston Villa, deplasmanda oynanan ve 3-1 galip geldiği ilk maçın ardından Club Brugge'ü sahasında da 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Aston Villa'nın çeyrek finaldeki rakibi Paris Saint-Germain olacak.

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