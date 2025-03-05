Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Feyenoord - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Feyenoord ile Inter son 16 turu ilk maçında mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Inter maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

FEYENOORD - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Ivanusec, Moder, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Paixao

Inter: J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; L. Martinez, Thuram

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