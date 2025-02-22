Dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde yapıldı. Eşleşmelerde son şampiyon Real Madrid, Atletico Madrid ile eşleşirken, Paris Saint Germain - Liverpool eşleşmesi erken final niteliği ile öne çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart, rövanşları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

FİNAL ALLİANZ ARENA'DA

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ile play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV kura çekiminde yer alan takımlar oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final ise 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.