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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus-PSV CANLI | Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus-PSV CANLI | Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Thiago Motta yönetiminde bu sezon çıkış arayan İtalyan temsilcisi, yeni formatta oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligi 20. sırada tamamlayan ev sahibi takım, play-off turunda kazanan taraf olmayı amaçlıyor. İç sahada avantajlı bir skor almayı amaçlayan Juventus, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kenan Yıldız'ın da kadroda olması beklenirken, kritik karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını tamamlayan PSV ise oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligi 14. sırada bitiren Hollanda temsilcisi, son 16 turuna çıkarak turnuvaya devam etmeyi hedefliyor. Peki, Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:47
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Juventus-PSV CANLI | Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Juventus ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Yeni formatta oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında son 16'ya kalan taraf olmayı amaçlıyor. Thiago Motta önderliğinde eski günlerine geri dönmek isteyen İtalyan ekibi, Kolo Muani, Dusan Vlahovic ve Kenan Yıldız gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Juventus, rövanş maçı öncesi moralli olmayı hedefliyor. Bu sezonun başarılı takımlarından PSV ise oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Zorlu deplasmanda beklenilen sonucu almayı amaçlayan Peter Bosz'un öğrencileri, Hollanda'da oynanılacak maç öncesi hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Peki, Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI CANLI İZLE

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Bu sezon Juventus ile gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Kenan Yıldız'ın PSV Eindhoven maçında oynaması bekleniyor. Thiago Motta ve ekibinin A Milli futbolcuya ilk 11'de şans vermesi beklenirken, genç oyuncunun nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.

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