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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Brest-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Brest-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı olan play-off turunda Brest ile PSG karşı karşıya gelecek. İki Ligue 1 takımının kozlarını paylaşacağı turda kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Organizasyonun sürpriz takımı Brest, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, ligi 18. sırada tamamladı. Fransa devi PSG de aynı sonuçları alırken averaj farkıyla 15. sırada yer aldı. Luis Enrique'nin öğrencileri zorlu deplasmanda hata yapmak istemezken, rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmeyi amaçlıyor. Peki, Brest-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:00
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Brest-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Brest-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor. Brest ile PSG'nin karşı karşıya geleceği yeni formatta iki Fransız takımından kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Lig aşamasını aynı puanda tamamlayan takımlar, son 16 turu için mücadele edecek. İlk maçı evinde oynayacak Brest, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Turnuvanın sürpriz takımı olarak dikkatleri üzerine çeken Eric Roy'un öğrencileri, evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Luis Enrique ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı hedefleyen PSG ise iç sahada oynayacağı mücadele öncesi avantajı yakalamak istiyor. Paris ekibinde yeni transfer Kvaratshelia'nın nasıl oynayacağı merak edilirken, Dembele, Barcola gibi isimlerin hücum yollarında etkili olması bekleniyor. Peki, Brest-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BREST-PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Brest-PSG maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

BREST-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Du Roudourou Stadyumu'nda oynanacak Brest-PSG maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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