Shakhtar Donetsk - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Shakhtar Donetsk ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Brest maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.45''te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - BREST MAÇI CANLI İZLE