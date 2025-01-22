Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Arsenal ile Dinamo Zagreb kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Dinamo Zagreb maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL - DINAMO ZAGREB MAÇI CANLI İZLE