UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla başladı.
Bugünkü; Girona - Liverpool, Dinamo Zagreb - Celtic, Salzburg - PSG, Leipzig - Aston Villa, Shakhtar Donetsk - Bayern Münih, Brest - PSV Eindhoven, Club Brugge - Sporting CP, Atalanta - Real Madrid, Bayer Leverkusen - Inter maçlarının tümünü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GIRONA - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ
Girona: Gazzaniga, Blind, Krejci, Juanpe, Francés, Miguel Gutiérrez, Oriol Romeu, Van de Beek, Danjuma, Asprilla, Bryan Gil.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Diaz, Salah,
DINAMO ZAGREB - CELTIC MAÇI 11'LERİ
Dinamo Zagreb:
Dinamo Zagreb:Zagorac, Ristovski, Théophile-Catherine, Bernauer, Pierre-Gabriel, Rog, Spikic, Kacavenda, Pjaca, Baturina, Kulenovic.
Celtic: Schmeichel, Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor, Bernardo, McGregor, Hatate, Kühn, Furuhashi, Maeda.
SALZBURG - PSG MAÇI 11'LERİ
Salzburg:
PSG:
LEIPZIG - ASTON VILLA MAÇI 11'LERİ
Leipzig:
Aston Villa:
SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ
Shakhtar Donetsk:
Bayern Münih:
BREST - PSV EİNDHOVEN MAÇI 11'LERİ
Brest:
PSV:
CLUB BRUGGE - SPORTING CP MAÇI 11'LERİ
Club Brugge:
Sporting CP:
Atalanta - Real Madrid MAÇI 11'LERİ
Atalanta:
Real Madrid:
BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI 11'LERİ
Bayer Leverkusen:
Inter: