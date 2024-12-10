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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

Bugünkü; Girona - Liverpool, Dinamo Zagreb - Celtic, Salzburg - PSG, Leipzig - Aston Villa, Shakhtar Donetsk - Bayern Münih, Brest - PSV Eindhoven, Club Brugge - Sporting CP, Atalanta - Real Madrid, Bayer Leverkusen - Inter maçlarının tümünü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 21:10 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 21:20
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla başladı.

Bugünkü; Girona - Liverpool, Dinamo Zagreb - Celtic, Salzburg - PSG, Leipzig - Aston Villa, Shakhtar Donetsk - Bayern Münih, Brest - PSV Eindhoven, Club Brugge - Sporting CP, Atalanta - Real Madrid, Bayer Leverkusen - Inter maçlarının tümünü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GIRONA - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ

Girona: Gazzaniga, Blind, Krejci, Juanpe, Francés, Miguel Gutiérrez, Oriol Romeu, Van de Beek, Danjuma, Asprilla, Bryan Gil.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Diaz, Salah,

DINAMO ZAGREB - CELTIC MAÇI 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Zagorac, Ristovski, Théophile-Catherine, Bernauer, Pierre-Gabriel, Rog, Spikic, Kacavenda, Pjaca, Baturina, Kulenovic.

Celtic: Schmeichel, Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor, Bernardo, McGregor, Hatate, Kühn, Furuhashi, Maeda.

SALZBURG - PSG MAÇI 11'LERİ

Salzburg:

PSG:

LEIPZIG - ASTON VILLA MAÇI 11'LERİ

Leipzig:

Aston Villa:

SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ

Shakhtar Donetsk:

Bayern Münih:

BREST - PSV EİNDHOVEN MAÇI 11'LERİ

Brest:

PSV:

CLUB BRUGGE - SPORTING CP MAÇI 11'LERİ

Club Brugge:

Sporting CP:

Atalanta - Real Madrid MAÇI 11'LERİ

Atalanta:

Real Madrid:

BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI 11'LERİ

Bayer Leverkusen:

Inter:

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