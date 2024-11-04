Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lille - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Juventus maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.