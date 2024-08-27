Slavia Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Slavia Prag - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Slavia Prag ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag ile Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Lille maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

SLAVIA PRAG - LILLE MAÇI CANLI İZLE