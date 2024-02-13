Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig - Real Madrid maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig - Real Madrid maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Red Bull Arena Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetiyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:23
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Leipzig - Real Madrid maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek için sahaya çıkıyor. Alman ekibi Leipzig ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Red Bull Arena Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetiyor.

ARDA GÜLER YEDEKLER ARASINDA

Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de yedekler arasında yer alıyor.

Arda Güler - Real Madrid

Leipzig - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

LEIPZIG - REAL MADRID İLK 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsı, Sımakan, Orban, Olmo, Klostermann, Openda, Xavi, Raum, Schlager, Sesko, Henrıchs

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Rodyrgo, Brahim Diaz, Vini Jr.

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

RB Leipzig - Real Madrid maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te Başladı. Karşılaşmayı Exxen'den yayınlanıyor.

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