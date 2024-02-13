Leipzig - Real Madrid maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek için sahaya çıkıyor. Alman ekibi Leipzig ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Red Bull Arena Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetiyor.

ARDA GÜLER YEDEKLER ARASINDA

Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de yedekler arasında yer alıyor.

Leipzig - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

LEIPZIG - REAL MADRID İLK 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsı, Sımakan, Orban, Olmo, Klostermann, Openda, Xavi, Raum, Schlager, Sesko, Henrıchs

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Rodyrgo, Brahim Diaz, Vini Jr.

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

RB Leipzig - Real Madrid maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te Başladı. Karşılaşmayı Exxen'den yayınlanıyor.