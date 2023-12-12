Manchester United - Bayern Münih maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Manchester United ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.
Temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki bu kritik karşılaşma sarı kırmızılıların Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek.
Old Trafford Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetiyor.
Manchester United - Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
MANCHESTER UNITED - BAYERN MUNIH MAÇI 11'LERİ
Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Shaw, Reguilon, McTominay, Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund.
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane
MANCHESTER UNITED - BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Manchester United - Bayern Münih maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.