Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United - Bayern Münih maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi

Manchester United - Bayern Münih maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda yer alan Manchester United ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 22:54 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 23:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United - Bayern Münih maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Manchester United ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki bu kritik karşılaşma sarı kırmızılıların Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetiyor.

Manchester United - Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MANCHESTER UNITED - BAYERN MUNIH MAÇI 11'LERİ

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Shaw, Reguilon, McTominay, Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund.

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane

MANCHESTER UNITED - BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester United - Bayern Münih maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Kopenhag Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanallar maçı şifresiz veriyor? İşte, Kopenhag-Galatasaray maçını yayınlayacak yabancı kanalların listesi!
Özgür Özel'den Tunç Soyer'e çizik: İzmir'de memnuniyeti düşükse aday olamaz
İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam
G.Saray'a transfer cevabı! İşte bonservisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lens, Avrupa Ligi'ne Sevilla evine!
Arsenal ve PSV berabelrlikle turladı!
Steam'de PARA İADE TALEBİ nasıl yapılır?
TSK KPSS'siz astsubay alımı ne zaman?
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens, Avrupa Ligi'ne Sevilla evine! Lens, Avrupa Ligi'ne Sevilla evine! 22:43
Arsenal ve PSV berabelrlikle turladı! Arsenal ve PSV berabelrlikle turladı! 22:43
Kopenhag Galatasaray maçı CANLI Kopenhag Galatasaray maçı CANLI 22:25
M. United - B. Münih | CANLI M. United - B. Münih | CANLI 22:13
G.Saray'ın Kopenhag maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Kopenhag maçı 11'i belli oldu! 20:55
G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 20:43
Daha Eski
U19 Ligi'nde G.Saray Kopenhag'a farklı yenildi! U19 Ligi'nde G.Saray Kopenhag'a farklı yenildi! 19:59
Beşiktaş'ta moral yemeği gerçekleşti Beşiktaş'ta moral yemeği gerçekleşti 19:49
Nurper Özbar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak Nurper Özbar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak 19:39
Beşiktaş'ta moral yemeği düzenlendi! Beşiktaş'ta moral yemeği düzenlendi! 19:37
Beşiktaş'ta Bailly krizi! Beşiktaş'ta Bailly krizi! 19:19
İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam 18:47