Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da 3-2 mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:54 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.

İlginizi çekebilir 👉 Galatasaray Manchester maçı şifresiz mi? Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

GALATASARAY'DA GOL AYAKLARI ICARDI VE ZAHA

Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

DAVINSON SANCHEZ SAKAT

Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, Manchester United maçında forma giyemeyecek. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Galatasaray, 5. maçlar öncesi topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Çıktığı 4 maçı da kazanan ve 12 puanı bulunan Bayern Münih, gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

4 puanı bulunan Kopenhag, averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Son sıradaki Manchester United'ın ise 3 puanı bulunuyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, taraftarı önünde İngiliz ekibini mağlup ederek gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçıyla birlikte gruptaki son maçı olan Kopenhag karşılaşmasından galibiyetle ayrılması takdirde diğer maçların sonucuna bakmadan son 16'ya kalacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Galatasaray, Manchester United'ı yener, Kopenhag ise Bayern Münih maçında puan kaybederse sarı-kırmızılılara Danimarka ekibi karşısında son 16 için 1 puan yetecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Galatasaray, Manchester United'a kaybederse son 16 turu için Kopenhag'ı yenmek zorunda kalacak ve İngiliz ekibinin Bayern Münih'e mağlup olmasını bekleyecek.

DİĞER
Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı muhtemel 11'ler
Meral Akşener'e siyasi rüşvet! Özgür Özel ile görüşme öncesi yandaş isim dillendirdi
Jorginho F.Bahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber
Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte güncel ülke puanı sıralaması!
G.Saray M.United maçı ne zaman?
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? İşte toplantıda konuşulacak rakamlar
EMEKLİ MAAŞINDA ZAM HESABI | 2024 emekli zammı netleşiyor
KALEM KALEM HESAPLADIK | İşte 2024 memur maaş zammı...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte güncel ülke puanı sıralaması! İşte güncel ülke puanı sıralaması! 10:42
Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak! Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak! 10:36
Beşiktaş Club Brugge maçı saat kaçta? Beşiktaş Club Brugge maçı saat kaçta? 10:34
Sacha Boey'dan Wilfried Zaha itirafı! Sacha Boey'dan Wilfried Zaha itirafı! 10:32
Kanarya'dan orta sahaya flaş hamle! Kanarya'dan orta sahaya flaş hamle! 10:19
Fenerbahçeli Sırp oyuncular bir araya geldi! Fenerbahçeli Sırp oyuncular bir araya geldi! 10:06
Daha Eski
Jorginho F.Bahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber Jorginho F.Bahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber 09:57
G.Saray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller G.Saray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 09:54
G.Saray M.United maçı ne zaman? G.Saray M.United maçı ne zaman? 09:51
F.Bahçe'den yetişmişti! Ara transferde G.Saray'a gidiyor F.Bahçe'den yetişmişti! Ara transferde G.Saray'a gidiyor 09:44
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde sürpriz rakip! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde sürpriz rakip! 09:15
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var? 07:37