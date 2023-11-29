Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.
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RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.
Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.
Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.
İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
GALATASARAY'DA GOL AYAKLARI ICARDI VE ZAHA
Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.
2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.
Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.
DAVINSON SANCHEZ SAKAT
Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, Manchester United maçında forma giyemeyecek. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Galatasaray, 5. maçlar öncesi topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Çıktığı 4 maçı da kazanan ve 12 puanı bulunan Bayern Münih, gruptan çıkmayı garantiledi.
4 puanı bulunan Kopenhag, averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.
Son sıradaki Manchester United'ın ise 3 puanı bulunuyor.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray, taraftarı önünde İngiliz ekibini mağlup ederek gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçıyla birlikte gruptaki son maçı olan Kopenhag karşılaşmasından galibiyetle ayrılması takdirde diğer maçların sonucuna bakmadan son 16'ya kalacak.
Galatasaray, Manchester United'ı yener, Kopenhag ise Bayern Münih maçında puan kaybederse sarı-kırmızılılara Danimarka ekibi karşısında son 16 için 1 puan yetecek.
Galatasaray, Manchester United'a kaybederse son 16 turu için Kopenhag'ı yenmek zorunda kalacak ve İngiliz ekibinin Bayern Münih'e mağlup olmasını bekleyecek.