Başkan Erdoğan da izledi

İstanbul'un ev sahipliğindeki Manchester City-İnter finaline ilgi büyüktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük final için Atatürk Olimpiyat Stadı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed ile birlikte aynı arabada geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan finali ise BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile birlikte izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnter'i 1-0 yenerek şampiyon olan Manchester City'i tebrik etti.