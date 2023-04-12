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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 09:12 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 09:30
Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle

Real Madrid - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Kante; Sterling, Havertz, Felix

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