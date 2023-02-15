Dortmund 1-0 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Dortmund ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek adına avantajlı skoru elde etti.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Dortmund ikinci yarıda etkisini arttırarak 63. dakikada Adeyemi ile golü bulmayı başardı. Kalan dakikalarda Alman ekibi skoru tutmayı başararak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Öte yandan Dortmund'da Milli oyuncumuz Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.
Rövanş maçı 7 Mart Salı günü Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynanacak.