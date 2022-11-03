PSG'de Şampiyonlar Ligi şaşkınlığı! Galtier ve Mbappe'den açıklama geldi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG'nin Benfica'ya son dakikada liderliği kaptırmanın şaşkınlığı yaşanıyor.

PSG ile Benfica'nın aynı puan, ikili averaj, genel averaj, attığı ve yediği gole kadar aynı olan son durumlarının ardından kimin lider olacağı sorusu sorulmaya başlandı. Portekiz ekibi Benfica'nın deplasmanda attığı golün fazla olması nedeniyle lider olarak gruptan çıktığı resmiyet kazandı.

MBAPPE: "HABERİMİZ YOKTU"

Juvetus karşılaşması sonrası açıklama yapan Kylian Mbappe, "Maç oynanırken durumdan haberimiz yoktu. Maçın sonunda teknik ekipten birkaç kişi bizi uyarmaya çalıştı. Önemli olan son 16'ya kalmaktı, bunu başardık. Liderlik için gerekeni yaptık ama olmadı. Şimdi eşleşmede rakibimiz kim olursa olsun mağlup etmek için oynayacağız"" sözlerini kullandı.

PSG teknik direktörü Christophe Galtier ise konuyla ilgili maç sonu açıklamasında, "Böyle bir ihtimalin varlığını biliyorduk ama gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Bizden daha fazla deplasman golü atan Benfica'yı tebrik ederiz. 14 puanla birlikte çok gol attık. Benfica'dan bir gol eksik attık. Biz mümkün olduğunda ileriye gitmek için karşımıza çıkan tüm takımları yenmek için oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

H Grubu'nda PSG ve Benfica'nın karşı karşıya geldiği iki maç da 1-1 biterken her iki takımın da 14'er puanı, 4'er galibiy eti, 16'şar attığı ile 9'ar yediği golü bulunuyor. Benfica'yı liderliğe ise deplasmanda Benfica'dan 3 gol fazla atarak deplasman averajının 6 olması taşıdı.