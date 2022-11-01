Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lizbon - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lizbon - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Lizbon ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lizbon - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 10:30
Lizbon - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lizbon - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Lizbon ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Lizbon - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIZBON - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lizbon - Eintracht Frankfurt maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LIZBON - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lizbon

Adan; Inacio, Coates, Reis; Porro, Alexandropoulos, Ugarte, Santos; Trincao, Edwards, Goncalves

Eintracht Frankfurt

Trapp; Jakic, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Kamada, Pellegrini; Gotze, Lindstrom; Kolo Muani

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