Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag - Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? TS muhtemel 11'leri!

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag - Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? TS muhtemel 11'leri!

Copenhagen -Trabzonspor maçını canlı izlemek ve takip etmek isteyen futbolseverler, 'Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmayı sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer için oldukça önem arz eden karşılaşmanın detayları gündemde yerini alırken; Parken Stadı'nda oynanacakKopenhag - Trabzonspor maçının muhtemel 11'lerine ve saatine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:04
KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag - Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? TS muhtemel 11'leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta ön eleme turunda Kopenhag ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Copenhagen-Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

Copenhagen -Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

COPENHAGEN:

  • Johnsson
  • Diks
  • Vavro
  • Khocholava
  • Kristiansen
  • Lerager
  • Zeca
  • Claesson
  • Biel
  • Babacar
  • Daramy

TRABZONSPOR:

  • Uğurcan
  • Larsen
  • Denswil
  • Hugo
  • Eren
  • Siopis
  • Dorukhan
  • Bakasetas
  • A.Ömür
  • Trezeguet
  • Cornelius

AVCI: "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! İşte yıldız futbolcunun yeni adresi…
Türkiye dahil on binlerce bebek tehlikede! "Ana kucağı" bebek salıncağı ölüme yol açtı: Şirket ürünlerini geri çağırdı
Beşiktaş yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor!
Aslan'a Portekizli stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Copenhagen-Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yüzüklerin Efendisi oyunu çıktı mı, ne zaman çıkacak?
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
TUS NE ZAMAN? | 2022 TUS/2 başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla'dan flaş Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya... Sevilla'dan flaş Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya... 18:40
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 18:30
Vedat Albayrak'tan altın madalya Vedat Albayrak'tan altın madalya 18:21
Kartal'a Cabral'dan kötü haber! Kartal'a Cabral'dan kötü haber! 18:04
Beşiktaş yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor! Beşiktaş yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor! 17:49
Göz-Göz Gottwalt'ı kadrosuna kattı! Göz-Göz Gottwalt'ı kadrosuna kattı! 17:45
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferini açıkladı Beşiktaş yeni transferini açıkladı 14:17
Çebi'den hakem hatası yorumu: Fazlasını kaldıramayız! Çebi'den hakem hatası yorumu: Fazlasını kaldıramayız! 14:21
Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu 14:30
Beşiktaş Gudjufi ile sözleşme imzaladı Beşiktaş Gudjufi ile sözleşme imzaladı 15:13
Kasımpaşa'da şok ayrılık Kasımpaşa'da şok ayrılık 15:26
Yasemin Can 2. kez Avrupa rekoru kırdı Yasemin Can 2. kez Avrupa rekoru kırdı 15:32