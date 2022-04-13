Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Benfica: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool-Benfica: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool ile Benfica, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ayağı Liverpool'un 3-1 üstünlüğü ile biterken, rövanş mücadelesi 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçların ardından İngiliz ekibi yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 23:57
Liverpool-Benfica: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürdü. İlk ayağı Portekiz'de oynanan mücadelede Liverpool rakibini 3-1 mağlup etmişti. Gol düellosu şeklinde geçen rövanş mücadelesi ise 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Liverpool'un golleri Konate ve Firmino'dan (2) gelirken, konuk ekibin gollerini Ramos, Yaremchuk ve Nunez kaydetti.

Bu sonuçların ardından Liverpool yarı finalde Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile eşleşmiş oldu.

Yarı final mücadelesinin ilk ayağı 27 Nisan'da Liverpool'un ev sahipliğinde, İspanya'da oynanacak rövanş mücadelesi ise 4 Mayıs'ta oynanacak.

DİĞER
Emre Akbaba'dan Galatasaray itirafı! "Eğer kalsaydım..."
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek
Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber
A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sessiz gecede turlayan City!
Chukwueze'den Bayern maçı sonrası çılgın dans!
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (13 Nisan)
Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan kural hatası başvurusu! Galatasaray'dan kural hatası başvurusu! 22:13
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 21:22
A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! 21:21
Liverpool - Benfica | CANLI Liverpool - Benfica | CANLI 21:21
A. Madrid - M. City | CANLI A. Madrid - M. City | CANLI 20:56
Transferde dev kapışma! James Rodríguez... Transferde dev kapışma! James Rodríguez... 20:43
Daha Eski
F.Bahçe Safiport deplasmanda kazandı! F.Bahçe Safiport deplasmanda kazandı! 20:36
Pazarspor ile Zonguldak Kömürspor puanları paylaştı Pazarspor ile Zonguldak Kömürspor puanları paylaştı 20:16
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor 19:42
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları 19:31
Maccabi - Fenerbahçe Beko maçı CANLI Maccabi - Fenerbahçe Beko maçı CANLI 19:28
Futbolu bırakan Özer Hurmacı plaj futbolu ile döndü Futbolu bırakan Özer Hurmacı plaj futbolu ile döndü 19:27