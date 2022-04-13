Liverpool-Benfica: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürdü. İlk ayağı Portekiz'de oynanan mücadelede Liverpool rakibini 3-1 mağlup etmişti. Gol düellosu şeklinde geçen rövanş mücadelesi ise 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Liverpool'un golleri Konate ve Firmino'dan (2) gelirken, konuk ekibin gollerini Ramos, Yaremchuk ve Nunez kaydetti.

Bu sonuçların ardından Liverpool yarı finalde Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile eşleşmiş oldu.

Yarı final mücadelesinin ilk ayağı 27 Nisan'da Liverpool'un ev sahipliğinde, İspanya'da oynanacak rövanş mücadelesi ise 4 Mayıs'ta oynanacak.