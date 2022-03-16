Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus-Villarreal maçı CANLI

Juventus-Villarreal maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ikinci maçında Juventus ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:58
Juventus-Villarreal maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu rövanş mücadelesin Juventus ile Villarreal İtalya'da kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Juventus - Villarreal maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Morata, Vlahovic

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Lo Celso

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