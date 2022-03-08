Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Liverpool, evinde Inter'i ağırlıyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Liverpool – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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LIVERPOOL – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool – Inter Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı 8 Mart Salı günü 23:00'te EXXEN'de yayınlanacak.