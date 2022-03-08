Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Liverpool, ilk maçta 2-0'lık skorla mağlup ettiği Inter'i bu kez evinde ağırlayacak. Kritik müsabaka öncesi futbolseverler arama motorlarında, 'Liverpool – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' gibi araştırmalarda bulunuyor. Liverpool - Inter maçına ait detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 11:02
Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Liverpool, evinde Inter'i ağırlıyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Liverpool – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool – Inter maçını takip etmek için tıklayın…

LIVERPOOL – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool – Inter Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı 8 Mart Salı günü 23:00'te EXXEN'de yayınlanacak.

DİĞER
Arka Sıradakiler’in Oktay’ı "Yok artık" dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan için zaman sanki durmuş!
Ecem Uzun'un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem'in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor