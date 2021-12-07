Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Sporting Lizbon: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ajax-Sporting Lizbon: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında Ajax ile Sporting karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 01:11
Ajax-Sporting Lizbon: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-2 kazanarak üç puanı aldı ve grup maçlarını 6'da 6 yaparak tamamlamış oldu.

Karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Haller, 42. dakikada Antony, 58'de Neres ve 62'de Berghuis kaydetti. Sporting'in 22'de Santos ve 78'de Tabata ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla Ajax 18 puana yükseldi ve 6'da 6 yaparak bir üst tura yükseldi. Grubu ikinci sırada bitirmeyi geçen hafta garantileyen Sporting ise 9 puanla C Grubu'nu tamamladı.

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