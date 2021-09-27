Paris Saint Germain Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
A grubunda Paris Saint Germain sahasında Manchester City'i konuk edecek.
Parc des Princes'te oynanacak zorlu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande yönetecek.
İlk maçta PSG deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı. Mancheste City ise 9 golün atıldığı karşılaşmada sahasında Leipzig'i 6-3 mağlup etmişti.
PARIS SAINT-GERMAIN – MANCHESTER CITY MÜCADELESİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Paris Saint-Germain – Manchester City mücadelesi 28 Eylül Salı günü saat 22:00 (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak
Mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.
Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos ve Lionel Messi sakatlıkları devam erderken durumları maç saatinde belli olacak. Gueye ise kart cezalısı.
Manchester City'de ise Mendy kadro dışıyken, Zinchenko ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek
İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
PARIS SAINT-GERMAIN: Donnaruma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat, Paredes, Wijnaldum, Veratti, Di Maria, Neymar, Mbappe
MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Grealish, Sterling, Jesus
İSTATİSTİKLER
- Paris Saint-Germain ile Manchester City, Avrupa arenasında altıncı kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; Fransız ekibinin daha önceki beş maçta galibiyeti bulunmuyor (2B 3M).
- Paris Saint-Germain'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir maçta kalesini gole kapatamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Manchester City (4; Milan ile birlikte).
- Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Paris Saint-Germain (1G), evindeki üç karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı (2019 & 2020 vs Manchester United, 2021 vs Manchester City).
- Şampiyonlar Ligi'nde dört maçtır galibiyete hasret olan Paris Saint-Germain (1B 3M), açılış haftasında Club Brugge deplasmanında 1-1'lık beraberlikle döndü. Fransız ekibinin ilk iki grup maçını galibiyet alamadan geçtiği son sezon 2004/05 (0-3 vs Chelsea & 0-2 CSKA Moskova).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 deplasman maçını kaybetmeyen Manchester City (8G 2B), Aralık 2017'den (1-2 vs Shakhtar Donetsk) bu yana İngiltere dışında yenilgi almıyor.
- Evinde oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Paris Saint-Germain (1B 2M), bu üç karşılaşmayı da grup sonrası eleme turlarında oynadı. Fransız ekibi, gruplarda oynadığı son 27 iç saha maçında ise tek yenilgi aldı (21G 5B).
- Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu, Paris Saint-Germain?in yeni transferi Lionel Messi (6; 4 vs Manchester City & 2 vs Bayern Münih).
- İlk grup maçında RB Leipzig'e karşı bir gol ve bir asistlik katkı sağlayan Jack Grealish, Wayne Rooney'den (Eylül 2004 vs Fenerbahçe) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmasında bunu başaran ilk İngiliz oldu.
- Paris Saint-Germain formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 iç saha maçında 14 gol atan ve dört asist yapan Neymar, ortalama her 65 dakikada bir gole doğrudan katkı sağlıyor.
- 2018/19 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla çalım atan üç oyuncu da şu an Paris Saint-Germain kadrosunda yer alıyor: Lionel Messi (124), Neymar (110) & Kylian Mbappé (70).