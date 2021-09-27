Paris Saint Germain Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

A grubunda Paris Saint Germain sahasında Manchester City'i konuk edecek.

Parc des Princes'te oynanacak zorlu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande yönetecek.

İlk maçta PSG deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı. Mancheste City ise 9 golün atıldığı karşılaşmada sahasında Leipzig'i 6-3 mağlup etmişti.

PARIS SAINT-GERMAIN – MANCHESTER CITY MÜCADELESİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Paris Saint-Germain – Manchester City mücadelesi 28 Eylül Salı günü saat 22:00 (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak

Mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos ve Lionel Messi sakatlıkları devam erderken durumları maç saatinde belli olacak. Gueye ise kart cezalısı.

Manchester City'de ise Mendy kadro dışıyken, Zinchenko ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek

İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnaruma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat, Paredes, Wijnaldum, Veratti, Di Maria, Neymar, Mbappe

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Grealish, Sterling, Jesus

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