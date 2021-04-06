Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 3-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

3-1 | MAÇ SONUCU

'nde çeyrek final heyecanı başladı. Son 16 turunda 'yı geçen devi , 'i kupa dışına iten devi 'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Liverpool'da milli yıldızımız , ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:52 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:02
Real Madrid 3-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

'nde çeyrek final heyecanı başladı. Son 16 turunda 'yı geçen devi , 'i kupa dışına iten devi 'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Liverpool'da milli yıldızımız , ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.

Maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 'tan geldi.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 14 Nisan'da 'da oynanacak.

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