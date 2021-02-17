Porto Ronaldo'lu Merih Demiral'lı Juventus'u yendi! Porto 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Portekiz ekibi Porto sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırladı. Heyecan dozu oldukça yüksek olan karşılaşmada Pepe'li Porto, Ronaldo'lu ve Merih Demiral'lı Juventus'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren goller 1. dakikada Taremi ve 46. dakikada Marega'dan geldi. Konuk Juventus'un tek golü ise 82. dakikada Chiesa'dan geldi.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Chiellini yerine oyuna dahil oldu.

CRISTIANO RONALDO 12 YIL SONRA!

Bu maç Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo için de önemli bir geri dönüşe sahne oldu. Portekizli forvet, 12 yıl sonra Porto ile resmi bir maçta karşılaştı.

15 Nisan 2009 tarihinde Manchester United'ın Porto'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, mücadelenin henüz 6. dakikasında çok uzaklardan harika bir gole imza atmış ve Puskas Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Ronaldo, maç öncesinde 'güzel ülkeme gidiyorum' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.