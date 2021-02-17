Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto Ronaldo'lu Merih Demiral'lı Juventus'u yendi! Porto 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU

Ronaldo'lu 'lı 'u yendi! Porto 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında ekibi sahasında devi 'u ağırladı. Heyecan dozu oldukça yüksek olan karşılaşmada 'li Porto, Ronaldo'lu ve 'lı Juventus'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:52 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 01:03
Porto Ronaldo'lu Merih Demiral'lı Juventus'u yendi! Porto 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında ekibi sahasında devi 'u ağırladı. Heyecan dozu oldukça yüksek olan karşılaşmada 'li Porto, Ronaldo'lu ve 'lı Juventus'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren goller 1. dakikada ve 46. dakikada 'dan geldi. Konuk Juventus'un tek golü ise 82. dakikada 'dan geldi.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan yerine oyuna dahil oldu.

CRISTIANO RONALDO 12 YIL SONRA!

Bu maç Juventus'un yıldızı için de önemli bir geri dönüşe sahne oldu. Portekizli forvet, 12 yıl sonra Porto ile resmi bir maçta karşılaştı.

15 Nisan 2009 tarihinde 'ın Porto'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta sahaya çıkan , mücadelenin henüz 6. dakikasında çok uzaklardan harika bir gole imza atmış ve Puskas Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Ronaldo, maç öncesinde 'güzel ülkeme gidiyorum' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

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