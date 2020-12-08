PSG - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında Başakşehir ile Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe.



Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli.



PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı saat 23:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.