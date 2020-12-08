Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

- maçı | CANLI

H grubunda mücadele eden temsilcimiz , 6. hafta mücadelesinde 1. Lig temsilcisi ile karşılaşıyor. Başakşehir, son maçından galibiyet alarak Devler Ligi'ne veda etmek isterken, Paris Saint Germain ise liderlik için sahaya çıktı. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşma Parc des Princes Stadyumu'nda oynanıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:44 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 22:53
PSG - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe.

Başakşehir: , , Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, , Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain () - Başakşehir maçı saat 23:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BİZE ULAŞIN