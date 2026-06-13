Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı
Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Yeni yabancı kuralı doğrultusunda genç isimlere yönelen yönetim, CSKA Moskova'dan Matvey Kislyak ile Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Aleksey Batrakov'u yakın takibe aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 10:56
CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu Matvey Kislyak'ın Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.
Rus kulübünün genç orta saha için en az 25 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların Gabriel Sara'nın olası ayrılığı halinde bu transfer için harekete geçebileceği ifade ediliyor.
Rus milli futbolcu, geride kalan sezonda 42 maçta görev aldı.
Genç futbolcu 42 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Listenin bir diğer dikkat çeken ismi ise Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov.
Rus futbolunun yükselen değerleri arasında gösterilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Batrakov, geçen sezon 36 resmi karşılaşmada 17 gol atıp 12 asist yaparak takımının en etkili isimlerinden biri oldu.
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