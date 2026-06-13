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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Yeni yabancı kuralı doğrultusunda genç isimlere yönelen yönetim, CSKA Moskova'dan Matvey Kislyak ile Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Aleksey Batrakov'u yakın takibe aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 10:56
Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını sürdürürken listesini genç ve potansiyelli isimlerle genişletiyor.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Yönetim, yeni yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak geleceğe yatırım niteliğinde hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Trt Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların radarına Rusya Premier Ligi'nden iki genç yıldız girdi: Matvey Kislyak ve Aleksey Batrakov.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu Matvey Kislyak'ın Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Rus kulübünün genç orta saha için en az 25 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların Gabriel Sara'nın olası ayrılığı halinde bu transfer için harekete geçebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Rus milli futbolcu, geride kalan sezonda 42 maçta görev aldı.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Genç futbolcu 42 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Listenin bir diğer dikkat çeken ismi ise Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Rus futbolunun yükselen değerleri arasında gösterilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Listede 2 genç yıldız adayı

Batrakov, geçen sezon 36 resmi karşılaşmada 17 gol atıp 12 asist yaparak takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

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