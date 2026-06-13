Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu transfer gündemine aldığı ve Okan Buruk'un onay vermesiyle birlikte mevcut kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 12:34
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği milli futbolcu için Suudi ekibiyle temaslara başladığı da gelen bilgiler arasında.
Sarı-Kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, sezon başında 22 milyon euro'ya Körfez ekibinin yolunu tutmuştu.
Cimbom, Yusuf hamlesiyle hem stoper bölgesini yerli bir isimle doldurmayı hem de Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak altyapı oyuncusu kontenjanı için elini rahatlatmayı hedefliyor.
Bu sezon Körfez ekibiyle 24 maça çıkan Yusuf söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Yusuf Akçiçek'in şartların oluşması halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
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A Milli formayla 3 maça çıkan 20 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu süreçte skor üretemedi.
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