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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu transfer gündemine aldığı ve Okan Buruk'un onay vermesiyle birlikte mevcut kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 12:34
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Takvim'in haberine göre sol stoper arayışlarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar, Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'i listesine ekledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği milli futbolcu için Suudi ekibiyle temaslara başladığı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Sarı-Kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, sezon başında 22 milyon euro'ya Körfez ekibinin yolunu tutmuştu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Cimbom, Yusuf hamlesiyle hem stoper bölgesini yerli bir isimle doldurmayı hem de Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak altyapı oyuncusu kontenjanı için elini rahatlatmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Bu sezon Körfez ekibiyle 24 maça çıkan Yusuf söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Yusuf Akçiçek'in şartların oluşması halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

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A Milli formayla 3 maça çıkan 20 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu süreçte skor üretemedi.

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