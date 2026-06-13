Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Okan Buruk transferine onay verdi

Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği milli futbolcu için Suudi ekibiyle temaslara başladığı da gelen bilgiler arasında.

Sarı-Kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, sezon başında 22 milyon euro'ya Körfez ekibinin yolunu tutmuştu.