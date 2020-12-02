Krasnodar - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Rus ekibi Krasnodar, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde Rennes'i konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadeleye dair önemli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

KRASNODAR - RENNES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Krasnodar - Rennes maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacak.

KRASNODAR - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Krasnodar - Rennes maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.