Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Krasnodar - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA 5. hafta maçında Rus ekibi , evinde Fransız temsilcisi 'i konuk edecek. Peki, Futbolseverlerin merakla beklediği Krasnodar - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Krasnodar - Rennes maçına dair bilmeniz gerekenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:57
Krasnodar - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Rus ekibi , 5. hafta maçında evinde 'i konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadeleye dair önemli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

KRASNODAR - RENNES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Krasnodar - Rennes maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacak.

KRASNODAR - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Krasnodar - Rennes maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

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