Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları tüm heyecanıyla yeniden başlıyor. Günün dikkat çeken mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, ilk karşılamada 2-1 mağlup ettiği İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Eflatun-beyazlı takımda ilk maçta kırmızı kart gören kaptan Sergio Ramos, bu mücadelede cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanşta ağırlayacak. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı Sergio Ramos, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemeyecek.
MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio
MAÇLAR LİZBON'A TAŞINIYOR
Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
4 TAKIM ÇEYREK FİNALDE!
Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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