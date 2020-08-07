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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

son 16 turu rövanş maçları tüm heyecanıyla yeniden başlıyor. Günün dikkat çeken mücadelesinde İngiliz ekibi , ilk karşılamada 2-1 mağlup ettiği İspanyol devi 'i konuk edecek. Eflatun-beyazlı takımda ilk maçta kırmızı kart gören kaptan , bu mücadelede cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

Avrupa Ligi maçlarının ardından de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi , deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 'i rövanşta ağırlayacak. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı , 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio

MAÇLAR LİZBON'A TAŞINIYOR

Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

4 TAKIM ÇEYREK FİNALDE!

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu 'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, 'nın ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.

  1. 07.08.2020
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