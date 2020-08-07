UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanşta ağırlayacak. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı Sergio Ramos, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio

MAÇLAR LİZBON'A TAŞINIYOR

Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

4 TAKIM ÇEYREK FİNALDE!

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.