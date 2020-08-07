Manchester City maçı sonrası Zidane'dan ayrılık iddialarına yanıt! - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Real Madrid M. City maçı sonrası Zidane'dan ayrılık iddialarına yanıt!

maçı sonrası Zidane'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Manchester City maçı sonrası Zidane'dan ayrılık iddialarına yanıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'e iki maçta da mağlup olarak turnuvadan elenen 'de teknik direktör ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Teknik direktörlük kariyerinde ile 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, ancak 'ye karşı elenerek ilk kez kaybetme duygusunu yaşayan , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"VARANE'Yİ KONUŞMAYALIM"
Zinedine Zidane basın toplantısında "Manchester City, bize göre daha iyiydi. Varane'ın yaptığı hatayı konuşmaya gerek yok. Oyuncularımız sezon boyunca %95 gibi muhteşem bir performans sergilediler. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

AYRILIK SORULARINA NET YANIT
Zinedine Zidane ayrıca "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece Real Madrid'in başında devam edeceğim. Geleceğim hakkında sorulara gerek yok. Hepimiz dinleneceğiz ve yeni sezon için tekrar çalışmalara başlayacağız."

  1. 08.08.2020
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