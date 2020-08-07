Manchester City maçı sonrası Zidane'dan ayrılık iddialarına yanıt!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'e iki maçta da mağlup olarak turnuvadan elenen Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, ancak Manchester City'ye karşı elenerek ilk kez kaybetme duygusunu yaşayan Zinedine Zidane, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"VARANE'Yİ KONUŞMAYALIM"
Zinedine Zidane basın toplantısında "Manchester City, bize göre daha iyiydi. Varane'ın yaptığı hatayı konuşmaya gerek yok. Oyuncularımız sezon boyunca %95 gibi muhteşem bir performans sergilediler. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.
AYRILIK SORULARINA NET YANIT
Zinedine Zidane ayrıca "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece Real Madrid'in başında devam edeceğim. Geleceğim hakkında sorulara gerek yok. Hepimiz dinleneceğiz ve yeni sezon için tekrar çalışmalara başlayacağız."
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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