Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City aynı skorla çeyrek finalde!

2-1 | MAÇ SONUCU

Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

son 16 turu rövanş maçları tüm heyecanıyla yeniden başladı. Günün dikkat çeken mücadelesinde İngiliz ekibi , ilk karşılamada 2-1 mağlup ettiği İspanyol devi 'i konuk etti. Ev sahibi takım ilk maçta olduğu gibi rövanş maçından da 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

son 16 turu rövanş karşılaşmaları pandemi arasının ardından tekrar start aldı. İngiliz ekibi , deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 'i rövanş maçında Etihad Stadı'nda ağırladı. Manchester ekibi rövanş karşılaşmasından da 2-1 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Raheem Sterling ve Gabriel Jesus kaydetti. Real Madrid'in tek golü Karim Benzema'dan geldi.

CITY'NİN RAKİBİ LYON
Çeyrek finale yükselen City, gecenin diğer maçında Juventus'a 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Olimpik Lyon ile eşleşti. Lyon, ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

İki takım 15 Ağustos Cumartesi günü Lizbon'da oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede kazanan yarı finale yükselecek.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 00:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA