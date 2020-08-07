Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları pandemi arasının ardından tekrar start aldı. İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanş maçında Etihad Stadı'nda ağırladı. Manchester ekibi rövanş karşılaşmasından da 2-1 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Raheem Sterling ve Gabriel Jesus kaydetti. Real Madrid'in tek golü Karim Benzema'dan geldi.

CITY'NİN RAKİBİ LYON

Çeyrek finale yükselen City, gecenin diğer maçında Juventus'a 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Olimpik Lyon ile eşleşti. Lyon, ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

İki takım 15 Ağustos Cumartesi günü Lizbon'da oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede kazanan yarı finale yükselecek.