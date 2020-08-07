Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları tüm heyecanıyla yeniden başladı. Günün dikkat çeken mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, ilk karşılamada 2-1 mağlup ettiği İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi takım ilk maçta olduğu gibi rövanş maçından da 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları pandemi arasının ardından tekrar start aldı. İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanş maçında Etihad Stadı'nda ağırladı. Manchester ekibi rövanş karşılaşmasından da 2-1 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Raheem Sterling ve Gabriel Jesus kaydetti. Real Madrid'in tek golü Karim Benzema'dan geldi.
CITY'NİN RAKİBİ LYON
Çeyrek finale yükselen City, gecenin diğer maçında Juventus'a 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Olimpik Lyon ile eşleşti. Lyon, ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.
İki takım 15 Ağustos Cumartesi günü Lizbon'da oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede kazanan yarı finale yükselecek.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 00:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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