Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor! İşte maç programı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yaklaşık 2 aylık aranın ardından devam ediyor. Son 16 turunda ilk maçların 4'ü bu hafta, kalan 4'ü ise önümüzdeki hafta oynanacak. İşte maç programı...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aralık ayında biten grup aşamasında, son 16 turuna yükselen takımlar, kozlarını paylaşmaya başlıyor. Grup aşamasında, , , , Saint-Germain, Atalanta, , Tottenham, Leipzig, - , , , , , ve bir üst tura yükselme başarısı göstermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Aralık ayında sona eren grup aşamalarından bir üst aşamaya geçen 16 ekip, kozlarını paylaşmaya başlıyor.

Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea - Bayern Münih, Napoli, Barcelona, Olympique Lyon, Juventus, Real Madrid ve Manchester City gruplarını ilk 2'de tamamlayarak adını son 16'ya yazdıran ekipler olmuştu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bugün Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçlarıyla başlayacak.

İŞTE PROGRAM

Atletico Madrid - Liverpool (beIN SPORTS 2)
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Atalanta - Valencia
Tottenham - Leipzig

25 ŞUBAT SALI
Chelsea - Bayern Münih
Napoli - Barcelona

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Olympique Lyon - Juventus
Real Madrid - Manchester City

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI YARIŞI

Lewandowski – Bayern Münih – 10 gol
Haaland –Borussia Dortmund – 8 gol
Orsic – – 7 gol

ŞAMPİYONLAR LİGİ ASİST KRALLIĞI YARIŞI

Ziyech - Ajax – 7 asist
Marko Marin - Kızılyıldız – 4 asist
Valbuena - Olympiakos – 4 asist
Riyad Mahrez – Manchester City – 4 asist

  1. 18.02.2020
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