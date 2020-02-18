Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor! İşte maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yaklaşık 2 aylık aranın ardından devam ediyor. Son 16 turunda ilk maçların 4'ü bu hafta, kalan 4'ü ise önümüzdeki hafta oynanacak. İşte maç programı...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aralık ayında biten grup aşamasında, son 16 turuna yükselen takımlar, kozlarını paylaşmaya başlıyor. Grup aşamasında, Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea - Bayern Münih, Napoli, Barcelona, Olympique Lyon, Juventus, Real Madrid ve Manchester City bir üst tura yükselme başarısı göstermişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Aralık ayında sona eren grup aşamalarından bir üst aşamaya geçen 16 ekip, kozlarını paylaşmaya başlıyor.
Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea - Bayern Münih, Napoli, Barcelona, Olympique Lyon, Juventus, Real Madrid ve Manchester City gruplarını ilk 2'de tamamlayarak adını son 16'ya yazdıran ekipler olmuştu.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bugün Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçlarıyla başlayacak.
İŞTE PROGRAM
Atletico Madrid - Liverpool (beIN SPORTS 2)
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Atalanta - Valencia
Tottenham - Leipzig
25 ŞUBAT SALI
Chelsea - Bayern Münih
Napoli - Barcelona
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Olympique Lyon - Juventus
Real Madrid - Manchester City
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI YARIŞI
Lewandowski – Bayern Münih – 10 gol
Haaland –Borussia Dortmund – 8 gol
Orsic – Dinamo Zagreb – 7 gol
ŞAMPİYONLAR LİGİ ASİST KRALLIĞI YARIŞI
Ziyech - Ajax – 7 asist
Marko Marin - Kızılyıldız – 4 asist
Valbuena - Olympiakos – 4 asist
Riyad Mahrez – Manchester City – 4 asist
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor! İşte maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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