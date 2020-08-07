Juventus 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus'a Lyon şoku!

2-1 | MAÇ SONUCU

Juventus 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'lık skorun rövanşında , 'u 2-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü dezavantajıyla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Juventus, ilk maçı 1-0 kaybetmesi nedeniyle deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti.

İtalyan ekibinin gollerini Ronaldo (2) kaydederken, Lyon'un tek sayısı Depay'dan (P) geldi.

Lyon, çeyrek finalde Manchester City ile karşılaşacak.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 00:19
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