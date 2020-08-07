UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'lık skorun rövanşında Juventus, Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü dezavantajıyla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Juventus ile Lyon karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Juventus, ilk maçı 1-0 kaybetmesi nedeniyle deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti.
İtalyan ekibinin gollerini Ronaldo (2) kaydederken, Lyon'un tek sayısı Depay'dan (P) geldi.
Lyon, çeyrek finalde Manchester City ile karşılaşacak.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 00:19
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.