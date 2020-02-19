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19 Şubat 2020, Çarşamba
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’ temalı top

‘İstanbul’ temalı top

Şampiyonlar Ligi'ne özel temalı top tasarlandı. Son 16'dan itibaren boğazın bulunduğu 'İstanbul 20' adlı top kullanılacak. Devler Ligi finali 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün iki maç oynanacak: Tottenham- Leipzig, Atalanta-Valencia. 23.00'teki maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.

  1. 19.2.2020
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