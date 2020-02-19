Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda heyecan Tottenham-Leipzig mücadelesiyle devam edecek. Kupanın son finalisti Tottenham, sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. İstanbul'da oynanacak finalde boy gösterebilmek adına mutlak galibiyet isteyen iki ekipte mağlup olmak istemiyor. Peki Tottenham-RB Leipzig saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler neler? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

TOTTENHAM-RB LEIPZIG SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dev mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GRUP AŞAMALARI

B Grubu'nda yer alan Tottenham; Bayern Münih, Olympiakos ve Kızılyıldız ile karşılaştı. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İngiliz ekibi 10 puanla gruptan çıktı.

G Grubu'nda yer alan RB Leipzig; Lyon, Benfica ve Zenit ile eşleşti. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya temsilcisi grubu lider olarak bitirdi.

TOTENHAM-LEIPZIG MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga, Winks, Ndombele, Lo Celso, Bergwijn, Alli, Lucas.

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino, Laimer, Haidara, Forsberg, Sabitzer, Werner, Schick.

SAKAT VE CEZALILAR

TOTTENHAM: Moussa Sissoko, Erik Lamela, Harry Kane, Heung-Min Son, Juan Foyth

RB LEIPZIG: Kevin Kampl, Willi Orban, Dayot Upamecano, Tyler Adams, Ibrahima Konate

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Tottenham ve Leipzig, kulüp tarihlerinde ilk kez karşılaşacak. Bu eşleşme, Leipzig şehrinde yer alan bir takımın bir İngiliz ekibiyle oynayacağı ilk resmi maça sahne olacak. Geçen sezon son 16 turunda Borussia Dortmund'u eleyen Tottenham ise üst üste ikinci kez bu aşamada bir Alman takımıyla eşleşti.

Tottenham'ın yeni stadyumunda bir Alman rakibini ağırladığı ilk maç, grup aşamasında Bayern Münih'in 7-2 kazandığı karşılaşmaydı. İngiliz ekibinin Bayern ile oynadığı iki karşılaşmada toplam 13 gol atıldı.

Bu sezon arka arkaya üçüncü kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak olan son finalist Tottenham, daha önce grup aşamasını sadece bir kez geçmişti (2010/11).

??Erling Haaland bu sezon:



??29 maç

??39 gol

??6 hat-trick

??Borussia Dortmund formasıyla 7 maçta 11 gol

?????? 7 Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol



Sadece 19 yaşında... ?? .....#Haaland pic.twitter.com/7UkzkiKB2R — Fotomaç (@fotomac) February 19, 2020

Leipzig, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında mücadele edecek. Borussia Dortmund ve Bayern Münih dışında son 16 turunu geçen son Alman takımı Wolfsburg'du (2015/16).

Şampiyonlar Ligi gruplarında kalesinde gördüğü 14 golle bu alanda son 16 takımları arasında en kötü dereceye sahip olan Tottenham, bu gollerin yarısını Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmada yedi (2-7).

Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 21 iç saha maçının sadece biri berabere bitti (Mart 2011'de 0-0 vs Milan).

Tottenham'ın iç saha maçları, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole sahne olan karşılaşmalar konumunda (toplam 20 gol; 11-9)

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki deplasmanda mağlup olan Leipzig, daha sonraki dört karşılaşmada yenilmedi ve toplam 10 kez gol sevinci yaşadı (3G 1B).

Tottenham Menajeri Jose Mourino, Chelsea ile yarı final oynadığı 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunu geçmek için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı son 10 maçta 9 kez gol sevinci yaşayan Tottenham forveti Heung-Min Son, eleme turlarındaki yedi karşılaşmada fileleri beş kez havalandırdı.

Leipzig'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı gollerin yarısından fazlası Timo Werner (6) ve Emil Forsberg'den (5) geldi (%55; 11/20)

GECENİN DİĞER MAÇI İTALYA'DA

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'na kalmayı başaran Atalanta, Valencia'yı konuk edecek. San Siro Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Gasperini'nin ekibinde eksik yok.

Valencia'da ise eksikler teknik direktör Albert Selades'i düşündürüyor. Florenzi, Coquelin, Lee, Rodrigo ve Garay karşılaşmada forma giyemeyecek.