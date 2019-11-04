UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı yarın başlayacak. Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.
Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
20.55 Barcelona - Slavia Prag
20.55 Zenit - Leipzig
23.00 Napoli - Salzburg
23.00 Liverpool - Genk
23.00 Borussia Dortmund - Inter
23.00 Olympique Lyon - Benfica
23.00 Chelsea - Ajax
23.00 Valencia - Lille
6 KASIM ÇARŞAMBA:
20.55 Bayern Münih - Olympiakos
20.55 Lokomotiv Moskova - Juventus
23.00 Paris Saint-Germain - Club Brugge
23.00 Real Madrid - Galatasaray
23.00 Kızılyıldız - Tottenham
23.00 Dinamo Zagreb - Shakhtar Donetsk
23.00 Atalanta - Manchester City
23.00 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
- 04.11.2019
- Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!
- Türk sporcular manşetlere çıktı! "Modern futbol için dizayn edilmiş"
- Garry Rodrigues'e şok tepki! Kayseri maçının ardından...
- Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! "Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği..."
- Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! "Ben olsam almazdım"
-
Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
Toplam 1
Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
-
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
Toplam 1
Yorum
Mehmet Hakan Özçoban Hayırlı olsun !
-
İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi
Toplam 1
Yorum
taraftar Seninleyiz İrfan. HER TÜRK ASKER DOĞAR!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.