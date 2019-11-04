UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı yarın başlayacak. Bu sezon finaline 'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , bir puan elde ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te 'nın ekibine konuk olacak.

Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.55 - Slavia Prag

20.55 Zenit - Leipzig

23.00 Napoli - Salzburg

23.00 Liverpool - Genk

23.00 - Inter

23.00 - Benfica

23.00 - Ajax

23.00 - Lille

6 KASIM ÇARŞAMBA:

20.55 - Olympiakos

20.55 -

23.00 Paris Saint-Germain -

23.00 Real Madrid - Galatasaray

23.00 Kızılyıldız - Tottenham

23.00 -

23.00 Atalanta -

23.00 - Atletico Madrid

  1. 04.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN