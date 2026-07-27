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Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması!

Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fransız forvet Anthony Martial'in takıma transfer olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 17:43
Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması!

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir bazı medya organlarında Fransız forvetin kulübe transfer olacağı yönünde haberler yayımlandığını hatırlattı. Bakır, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır." ifadelerini kullandı.

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