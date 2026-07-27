Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması!

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir bazı medya organlarında Fransız forvetin kulübe transfer olacağı yönünde haberler yayımlandığını hatırlattı. Bakır, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır." ifadelerini kullandı.
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