Saruhan’dan kampa ziyaret

Çaykur Rizespor'da Başkan Ali Zeki Saruhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Erzurum'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren takımı ziyaret ederek antrenmanı takip etti.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Çaykur Rizespor'da Başkan Ali Zeki Saruhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Erzurum'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren takımı ziyaret ederek antrenmanı takip etti. Saruhan ve beraberindekiler, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarı dileklerinde bulundu. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki Atmacalar, 17 Temmuz'a kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam edecek.