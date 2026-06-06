Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması!

Çaykur Rizespor, Mithat Pala hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı. 25 yaşındaki sağ bekin Trabzonspor'a transfer olacağı ve kulüpler arası pazarlıkların bulunduğu öne sürülmüştü. Yeşil-mavililerin resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı...

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında futbolcumuz Mithat Pala hakkında yer alan transfer iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımlar herhangi bir somut bilgiye dayanmamakla birlikte kulübümüzün bilgisi dışında gerçekleşmektedir.

Çaykur Rizespor Kulübü olarak, futbolcumuz Mithat Pala'nın kulübümüzle olan sözleşmesi devam etmekte olup oyuncumuz ile ilgili yürüttüğümüz herhangi bir resmi transfer süreci bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."