Rize’de seçim kararı alındı

13 Mayıs 2026 06:50
Çaykur Rizespor'da Başkan İbrahim Turgut, yaptığı yazılı açıklamada olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu. 4 yıldır görev yapan Başkan Turgut, açıklamasında helallik isterken, "Gerçekleşecek kongrenin kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyor, görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum" dedi.