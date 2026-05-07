Ali Sowe’dan 2’de 2 sözü

07 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de Cumartesi günü kritik maçta düşmeme mücadelesi veren Eyüpspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un 31 yaşındaki Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, umut dağıttı. Bu sezon 35 karşılaşmada 8 gol, 4 asistle oynayan tecrübeli yıldız, "Önümüzde oynayacağımız iki maç bütün maçlar gibi önemli. Eyüpspor ve son hafta sahamızdaki Beşiktaş maçlarını kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.