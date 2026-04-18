Sowe yine attı

Çaykur Rizespor’un forveti Ali Sowe, Fenerbahçe’ye karşı yine ağları sarstı, sarı-lacivertlilere karşı 4. kez gol sevinci yaşadı
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
Çaykur Rizespor'un deneyimli yıldızı Ali Sowe, Fenerbahçe'yi bir kez daha üzdü. 31 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı toplamda 4 gol kaydetti. Sowe, geçen sezon Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı. Bu sezon da boş geçmeyen deneyimli futbolcu, büyük sevinç yaşadı. Öte yandan Ali Sowe bu sezon ligde 6 gol atarken 4 de asist yaptı.