Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı sona eriyor. Ligin 29. haftasının kapanış gününde Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Rize'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Samet, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Augusto, Sowe

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Tayyip Talha, Nazım, Maxim

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.