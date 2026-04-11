Gaziantep’le taçlandıracağız

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Karadeniz derbisinde Samsunspor'u evinde 4-1 yenerek büyük moral kazanan Çaykur Rizespor, gözünü yine sahasındaki Gaziantep FK maçına çevirdi. Teknik direktör İlhan Palut, "Kesinlikle ve kesinlikle rehavete kapılmayacağız. pazartesi günü Gaziantep maçında iyi bir sonuç almazsak bence çok bir anlamı olmayacak" dedi.